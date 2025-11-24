Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu!

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Tunahan K. ile yanındaki Oğuzhan Ö. olmak üzere 2 kişi yaralandı.