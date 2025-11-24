Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu!
Bolu'nun Yukarısoku Mahallesi Çele Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında yaşandı. Tunahan K. idaresindeki 34 BJE 993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu.
İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDILAR
İhbarla olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dereye düşen otomobilde sıkışan sürücü Tunahan K. ile yanındaki Oğuzhan Ö., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan otomobil, olay yerinden vinç yardımıyla dereden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)