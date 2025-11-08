Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucunda 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İŞÇİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Feci kaza Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 YABANCI UYRUKLU İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak:AA
