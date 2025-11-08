Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucunda 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İŞÇİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Feci kaza Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aa-20251108-39654117-39654114-kahramanmarasta-sarampole-devrilen-isci-servisindeki-2-kisi-oldu-7-kisi-yaralandi.jpg
Kahramanmaraş'ta işçi servisi şarampole devrildi

İkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktıİkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktı

2 YABANCI UYRUKLU İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak:AA

