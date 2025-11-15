Kağıthane'de seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Kağıthane'de Cendere Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Cendere Caddesi'nde sabah saatlerinde, hareket halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı.

Saat 08.00 sıralarında seyir halindeki araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Durumu fark eden sürücü, aracını hızla yol kenarına çekerek indi. Sürücü, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı ve araç alev alev yandı.

ARAÇ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Otomobilin alevler içinde yanması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Türkiye
