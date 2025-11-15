Ortaköy faciasında gözaltı sayısı 7'ye yükseldi: Aralarında otel sorumlusu da var

Yayınlanma:
İstanbul'un Fatih ilçesinde, anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği Böcek ailesinin kaldığı otelde iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 7'ye yükseldi. Turistlerin damacanadaki sudan içtikleri ve otelde ilaçlama yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren anne ve iki çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan iki turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması tartışmalara başka bir boyut getirdi.

OTELDEKİ 2 TURİST HASTANEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgilere göre, İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa T. bir arkadaşıyla 11 Kasım'da, Fas uyruklu aşçı Reda F. ise 12 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldi.

Yaşamını yitiren anne ve iki çocuğunun kaldığı otelde konaklayan üç arkadaştan Mustafa T. saat 02.00 sıralarında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oda arkadaşı Reda F. de ticari taksiyle 05.00 sıralarında arkadaşına eşya getirmek için hastaneye geldiğinde midesinin bulanması üzerine gözetim altına alındı. Zehirlenen iki kişinin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine başlanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Turistlerin diğer arkadaşlarında ise herhangi bir rahatsızlığının olmadığı anlaşıldı.

DAMACANADAKİ SUDAN İÇMİŞLER

Yapılan çalışmada, üç arkadaşın 14 Kasım'da aynı yerlerde aynı tür yemekler yediği, kaldıkları otelde sadece damacanadan su içtikleri, otelde başka bir şey tüketmedikleri belirlendi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, otelin mutfak bölümünün bulunmadığı ve yemek hizmeti verilmediği belirlenirken, hastaneye kaldırılan iki ismin yalnızca damacanadan su içtiği, bu sulardan numune alındığı ve gün içinde gittikleri yerlerin kamera görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

OTELDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan ilaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Tüm ekiplerin otelde yaptıkları çalışmada aldıkları numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'ten 7'ye yükseldi. Seyyar midye satıcısı Y.D.'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E.'nin "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından 2, lokum satışı yapan F.T.'nin de "taksirle yaralama" suçundan bir kaydının olduğu belirlenmişti. Şüphelilerin olaya ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Kaynak:DHA, AA

