Kağıthane’de makas atan araç tıra çarptı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kağıthane'de gece geç saatlerde meydana gelen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde, park halindeki bir TIR ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşandı.

MAKAS ATARKEN KONTROLÜ KAYBETTİ

Kazanın iddiaya göre nedeni, 34 MJN 943 plakalı otomobilin sürücüsünün yolda makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi oldu. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan bir TIR'ın arkasına çarptı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

YOL KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI

Kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde trafik geçici olarak kesintiye uğradı. Karayolları ekipleri, hasarlı otomobili çekici ile olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra trafik akışı yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.