Kağıthane’de makas atan araç tıra çarptı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kağıthane’de makas atan araç tıra çarptı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Kağıthane'de makas attığı iddia edilen bir otomobil, park halindeki TIR'a çarparak kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de gece geç saatlerde meydana gelen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde, park halindeki bir TIR ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşandı.

MAKAS ATARKEN KONTROLÜ KAYBETTİ

Kazanın iddiaya göre nedeni, 34 MJN 943 plakalı otomobilin sürücüsünün yolda makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi oldu. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan bir TIR'ın arkasına çarptı.

Drifte 140 bin makasa 90 bin TL ceza!Drifte 140 bin makasa 90 bin TL ceza!

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Makas atarak ilerledi kazaya davetiye çıkardı: O anlar kameradaMakas atarak ilerledi kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada

YOL KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI

Kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde trafik geçici olarak kesintiye uğradı. Karayolları ekipleri, hasarlı otomobili çekici ile olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra trafik akışı yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Sarıyer'de kayma meydana gelen bina tahliye edildi
Sarıyer'de kayma meydana gelen bina tahliye edildi
Suriyeli sahte avukat enselendi
Suriyeli sahte avukat enselendi