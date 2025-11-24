Makas atarak ilerledi kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada

Adana’da makas atarak ilerleyen sürücünün otomobiliyle başka bir araca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı.

BİLE BİLE KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Kaza, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı, D-400 Karayolu Müze Alt Kavşağı girişinde meydana geldi. Seyir halindeyken makas atan sürücü, kontrolünü kaybetmesi sonucu başka araca çarpıt.

O ANLAR KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki kişiler yaralandı. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.