Makas atarak ilerledi kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada

Adana’da makas atarak ilerleyen sürücünün otomobiliyle başka bir araca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı.
BİLE BİLE KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
Kaza, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı, D-400 Karayolu Müze Alt Kavşağı girişinde meydana geldi. Seyir halindeyken makas atan sürücü, kontrolünü kaybetmesi sonucu başka araca çarpıt.
O ANLAR KAMERADA
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki kişiler yaralandı. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
