Makas atarak ilerledi kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada

Adana’da makas atarak ilerleyen sürücünün otomobiliyle başka bir araca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı.

Adana’da makas atarak ilerleyen sürücünün otomobiliyle başka bir araca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı.

BİLE BİLE KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Kaza, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı, D-400 Karayolu Müze Alt Kavşağı girişinde meydana geldi. Seyir halindeyken makas atan sürücü, kontrolünü kaybetmesi sonucu başka araca çarpıt.

O ANLAR KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki kişiler yaralandı. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

