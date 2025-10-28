Kadife eşek depremde yıkılan ahırdan kurtarılmıştı! Sahibi: Dünyalar benim oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, bazı yapılarda yıkıma yol açtı.

Yıkılan yapılardan bir tanesi de ilçeye bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'ndeki İbrahim Erbaş'ın ahırı oldu.

Erbaş'ın Kadife ismini verdiği eşeği, yıkılan ahırın altında kaldı.

KADİFE'NİN YARDIMINA KOMŞULAR YETİŞİTİ

Erbaş, Kadife'yi kurtarmak için komşularından yardım istedi. Yardıma koşan komşular, Kadife'yi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından enkazdan kurtardı.

Son dakika | Ali Yerlikaya: 112'ye 507 çağrı alındı bunların 30'u hasar ile ilgili

"YAKLAŞIK 10 YILDIR KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BU YANA BENİMLE"

Kurtarma anlarını anlatan Erbaş, duygusal anlar yaşadı. Depremi çok şiddetli yaşadıklarını belirten Erbaş, o sırada evden çıktıklarını ve hemen çevredeki zararları kontrol etmeye başladıklarını söyledi.

Son dakika I İstanbul ve İzmir'de hissedilen deprem

Erbaş, "Diğer evime geldiğimde ahırımın yıkıldığını gördüm. Bu sırada eşeğimin de baygın halde enkazda kaldığını gördüm" dedi.

Eşeği kurtarmak için mücadele ettiğini ama başarısız olunca çevredekilerden yardım istediğini anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Benimle beraber arkadaşlarım mücadele ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Enkazın altındaydı eşeğim. Yaklaşık 1 saat mücadele ettik. Sonunda başardık. O da can taşıyor. Benim için değerli. Her işimde yükümü paylaşıyor. Sürekli yanımda. Kurtarınca çok sevindim ve duygulandım. Dünyalar benim oldu. Yaklaşık 10 yıldır küçüklüğünden bu yana benimle. Her işimi görür. Allah ondan da razı olsun. Kadife benim için değerli. Yüküme ortak oluyor. O olmasa ben yük falan taşıyamam. Hem iş hem yoldaşım oluyor. Ona bir şey olursa çok üzülürdüm."