Jandarmayı görünce sürücü değiştirdiler: O anlar dronla görüntülendi

Yayınlanma:
Tokat'ta jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolden önce otomobil sürücüsünün değiştirilmesi dronla kaydedildi.

Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandıJandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı

JANDARMAYI GÖRÜNCE YOL KENARINDA SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRDİLER

Alınan bilgiye göre, 60 HE 289 plakalı otomobili kullanan S.Y, jandarma ekiplerinin uygulama yaptığını fark edince yol kenarında durdu. S.Y. araçtan inerek arka koltuğa geçti. Arka koltukta oturan kişi ise sürücü koltuğuna oturarak yoluna devam etti.

DRONLA FARK EDİLDİ PARA CEZASI KESİLDİ

Araçta sürücü değişikliği yapılması, jandarmanın dronla yaptığı denetim sırasında fark edildi. Jandarma ekibince durdurulan araçta bulunan S.Y'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 700 lira para cezası uygulandı, diğer kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

