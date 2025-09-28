Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı

Yayınlanma:
Zonguldak’ta jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan Demircan İ., polis ve jandarmanın takibi sırasında kaza yapınca yakalandı. Demircan İ.’nin arandığı ortaya çıktı.

Olay, 15.30 sıralarında Çaydamar mevkisi ile Birlik Mahallesi arasında meydana geldi.

Polis denetiminden kaçan 2 şüpheli yakalandıPolis denetiminden kaçan 2 şüpheli yakalandı

Jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayan Demircan İ., 67 ADY 470 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri otomobilin peşine düşerken, kent merkezine yaklaştığında polis ekipleri de takibe dahil oldu.

yeni-proje-36.jpg

Esençay Sokak’a kaçan sürücünün otomobilinin yolda lastiği patladı.

PATLAK LASTİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Patlak lastikle yoluna devam ederken kaza yapan sürücü Demircan İ., bu kez araçtan inip yaya olarak kaçmak istedi. Ancak ekipler kısa süre sonra Damircan İ.’yi yakaladı. Ekiplerin kontrolünde Demircan İ.’nin ifadesinin alınması için aranması olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Bir polis aracının da zarar gördüğü olayın ardından Demircan İ., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil ile polis aracı çekici ile kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

