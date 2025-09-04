Polis denetiminden kaçan 2 şüpheli yakalandı

Yayınlanma:
Küçükçekmece'de, denetimler sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bahariye Caddesi'ndeki denetimleri sırasında otomobilin sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak, hızla kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında araçtan inen bir yolcu yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Aracın sürücüsü ile kaçan kişi polis ekiplerce kısa sürede yakalandı.

Yapılan incelemede, yaya olarak kaçan A.U'nun 20 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Otomobilin sürücüsü G.A. hakkında adli işlem başlatılırken idari para cezası kesildi.

Araç ise trafikten men edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

