İzmir'de su kesintisinin biteceği saat açıklandı

İZSU'dan yapılan açıklamada, Menemen Yahşelli’den kente su taşıyan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 30 Ağustos saat 21.00’den itibaren Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir’de uygulanan ve 1 Eylül saat 05.00’te biteceği belirtilen su kesintisinin bu gece saat 22.00 itibariyle sona ereceği bildirildi.

ARIZA YOĞUN ÇALIŞMA SONUCU GİDERİLDİ

Arızanın yoğun çalışma sonucu giderildiği belirtilen açıklamada “İsale hattına verilecek suyun uygun seviyeye gelmesinin ardından, bu gece saat 22.00’de vatandaşlarımıza suyu ulaştırmayı hedeflemekteyiz” denildi.

‘BÜYÜK BİR PATLAK MEYDANA GELDİ’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güzelhisar (Petkim) Barajı ile Sarıkız ve Göksu Kuyuları’ndan şehrimize su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana su isale hattında dün gece büyük bir patlak meydana gelmiştir. Çiğli 9 Eylül Mahallesi’nde yerin 3 metre altında gerçekleşen bu patlağa, ekiplerimiz kısa sürede müdahale etmiştir. Öncelikle ana isale hattındaki su boşaltılma işlemi başlatılmış ve eş zamanlı olarak vatandaşlarımıza SMS ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bilgilendirme yapılmıştır.

22.00’DA SU VERİLECEK

Su boşaltma işleminin ardından ekiplerimiz, en yakın baca noktasından girerek, yer altından 470 metre ilerleyerek arızaya müdahale etmiştir. Arızalanan hattaki boru çapının büyüklüğü ve teknik özelliklerine uygun olarak boru içinden ve dışından başlatılan onarım işlemleri gece boyunca devam etmiş ve çalışma tamamlanmıştır. 42 km uzunluğunda ve 2,2 metre çapındaki isale hattına verilecek suyun uygun seviyeye gelmesinin ardından, bu gece saat 22.00’de vatandaşlarımıza suyu ulaştırmayı hedeflemekteyiz.”

