İzmir'deki kuraklığın nedenini açıkladılar

İzmir’de giderek derinleşen su krizi tartışmaları sürerken, DEM Parti Aliağa İlçe Örgütü yazılı bir açıklama yaparak, mevcut tablonun yalnızca kuraklıkla açıklanamayacağını, asıl nedenin sanayi ve madencilik faaliyetleriyle uygulanan politikalar olduğunu savundu.

Açıklamada, demir-çelik fabrikaları, rafineriler, enerji santralleri, gemi söküm tesisleri ve maden ocaklarının su kaynaklarını sınırsızca tükettiği vurgulandı. “Bu faaliyetler yalnızca bugünün suyunu değil, yarının yaşamını da tehdit etmektedir” denildi.

Planlı kesintiler, tankerlerle su taşıma ve yeni kuyular açma gibi geçici uygulamaların problemi çözemeyeceğini belirten DEM Parti Aliağa İlçe Örgütü, “Bedel yine halka yüklenmekte, suyu hoyratça kullanan sanayi ve şirketler korunmaktadır” dedi.

“TEKNİK DEĞİL, SINIFSAL BİR MESELE”

Açıklamada, kayıp-kaçak oranlarının yüksekliğine de dikkat çekildi. Eskiyen şebekelerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda halk sağlığı açısından risk oluşturduğu, kirli su karışımı ve basınç sorunlarının temiz içme suyuna erişimi tehlikeye attığı dile getirildi.

Açıklamada, altyapı sorunlarının teknik değil sınıfsal bir mesele olduğunu belirterek, “Yetersiz altyapının maliyeti halka fatura edilmekte, sermayeye ise sınırsız kaynak aktarılmaktadır” dedi.

DEM Parti Aliağa İlçe Örgütü çözüm önerilerini şu ifadelerle sıraladı:

-Su altyapısının kamucu bir anlayışla yenilenmesi, -Sanayi ve madenlerin su tüketiminin denetim altına alınması, gerekirse sınırlandırılması, -Kayıp-kaçak oranlarını azaltmaya yönelik şeffaf bir plan hazırlanması, -Su yönetiminde halkın doğrudan söz sahibi olacağı demokratik mekanizmaların kurulması.

Açıklamada ayrıca, Aliağa’da yalnızca suyun değil; hava, toprak, deniz ve geçim kaynaklarının da tehdit altında olduğu belirtilerek, “Kuraklık kader değildir; bu siyasal bir tercihin sonucudur. Gerçek çözüm halkın örgütlü iradesiyle aşağıdan kurulacaktır” ifadeleri yer aldı.