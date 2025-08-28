İzmir'de IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma:
İzmir’de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan tespitlere göre, 7’si Suriye uyruklu olan şüphelilerin geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlendi. Örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3 Türk vatandaşı da soruşturma kapsamına alındı.

izmir-2.jpg

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun İzmir genelinde güvenlik güçleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği ve yakalanan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

