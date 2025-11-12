İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahalleye araçla gelen bir veya birden fazla kişi etrafa ateş açtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucunda H.E, S.E, S.D. ve Y.D. isimli kişiler yaralandı. Ayrıca park halindeki bir otomobilde mermi nedeniyle hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Şehir Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.E, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, S.D. ve Y.D'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanıldığı tespit edilen bir silah ve bir bıçağa el konuldu. Polis, saldırının aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.