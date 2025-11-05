Yemek dağıtan Kızılay personeline silahlı saldırı

Olay, saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak'ta meydana geldi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu ile M.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından M.A., Cinoğlu'nun yanından uzaklaştı. Ancak kısa bir süre sonra, yemek dağıtımına devam eden Cinoğlu'nun yanına geri dönen M.A., yanında getirdiği tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonucunda bacaklarından yaralanan Ahmet Cinoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli M.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinoğlu'nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.