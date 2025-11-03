Cadılar bayramı kabus oldu! Fenomene silahlı saldırı

Kâğıthane’de Cadılar Bayramı partisinden dönen sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, trafikte tartıştığı 3 kişiyle yeniden karşılaşınca kavga çıktı. Taraflardan biri silahını çekip ateş etti. Ağır yaralanan Ataman hastaneye kaldırılırken, saldırgan Muhammet K. tutuklandı.

İstanbul Kâğıthane’de trafikte başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman (22), Cadılar Bayramı partisinden dönerken çıkan kavgada vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişiden silahı kullanan Muhammet K. (18) tutuklandı.

Olay, 1 Kasım Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Burhan Ataman kız arkadaşları Beyza Gizem A. (23) ve İrem S. (19) ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Gece saatlerinde evlerine dönmek üzere yola çıkan üçlü, trafikte yol verme meselesi yüzünden başka bir araçtaki üç kişiyle tartıştı.

istanbul-kagithanede-cadilar-bayrami-996116-295500.jpg

Tartışmanın ardından taraflar ayrıldı ancak Ataman ve arkadaşları yaklaşık 5 dakika sonra aynı araçtakilerin önünü keserek saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, Ataman ve iki arkadaşı araçtaki 3 kişiyi yumruk ve tekmelerle darbetti. Bu sırada araçtan inen Muhammet K., üzerindeki tabancayla Ataman’a ateş etti.

Tek kurşunla ağır yaralanan Ataman kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ataman’ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 22 yaşındaki fenomenin hayati tehlikesi sürüyor.son-dakika-kapak-1.jpg

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından Kâğıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Ataman’ın arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Kısa sürede şüphelilerin Muhammet K., Emirhan Y. (18) ve Ömer Faruk Y. (18) olduğu tespit edildi. Polis, zanlıları Şirintepe Mahallesi’nde yakaladı.

Muhammet K., ifadesinde silahı kendisinin kullandığını itiraf ederek, tabancayı mezarlığa attığını söyledi. Ancak polis ekiplerinin yaklaşık iki saat süren aramalarında silah bulunamadı.istanbul-kagithanede-cadilar-bayrami-996114-295500.jpg​​​​​​​

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet K., “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin daha önce herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı, ancak ağır yaralı Ataman’ın geçmişte “genel güvenliği tehlikeye sokma”, “trafik güvenliğini tehlikeye atma” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

