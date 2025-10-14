İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 339 bin TL olan bin 30 litre etil alkol ele geçirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak, sahte ve kaçak alkollü içki kullanımından kaynaklanan ölümleri önlemek ve vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

1 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 35 DB 2733 plakalı araçta yapılan adli aramada bin 30 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 339 bin TL olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

