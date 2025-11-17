İtfaiye metruk binadaki yangına müdahale ederken erkek cesedi buldu!

Yayınlanma:
Antalya’da, 4 katlı metruk binanın birinci katında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülürken dairede 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 141'inci Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Apartmandan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU!

Metruk binanın dış kapısından giren itfaiye ekibi, merdivenle duman çıkan daireye ulaşıp müdahaleye başladı. Çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, salonda 1 kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kimliği belirsiz erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.



KİMLİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı incelemelerde bulunurken hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla çalışmalar da devam ediyor. 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğe ait cesetteki yanıklardan dolayı parmak izinden kimliğinin belirlenemediği ifade edildi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kaynak:DHA

