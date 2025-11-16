Bahçe mobilyaları deposu alev alev yandı: Depo sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi

Yayınlanma:
Antalya’nın Aksu ilçesinde bahçe mobilyaları satışı yapılan bir işletmenin deposunda çıkan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki işletmelere sıçramadan söndürülürken, alev topuna dönen depoda bulunan çok sayıda mobilya kül oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi 21021 Sokak üzerinde bulunan bahçe mobilyaları satan işletmenin deposunda çıktı. Depodan yayılan alevlerin gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YAYILMASINI ÖNLEDİ

Olay yerine gelen ekipler, depo içerisini tamamen saran alevlere hızla müdahale etti. Yangının çevredeki dükkan ve yapılara sıçrama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoğun dumanın göğe yükseldiği yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

ALEVLERİ GÖZ YAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Depo sahibinin yakınları, alevleri gözyaşlarıyla izlerken içeride bulunan çok sayıda bahçe mobilyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

