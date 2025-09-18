Mobilya fabrikasında korkutan yangın

Yayınlanma:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı.

Fabrikadan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikada korkutan yangın: İşçiler hastaneye kaldırıldıFabrikada korkutan yangın: İşçiler hastaneye kaldırıldı

Fabrikadaki ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayıldı. Metrelerce yükselen alevler, şehrin birçok bölgesinden de görüldü.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Türkiye
Yaz bitti kabus bitmedi! Balıkesir'de orman yangını
Yaz bitti kabus bitmedi! Balıkesir'de orman yangını
Cevizlibağ Kız Yurdu önünde eylem: "Taciz değil barınmak istiyoruz"
"Taciz değil barınmak istiyoruz"