İstanbul'un en pahalı semti Teksas'a döndü! Bir ayda ikinci siparişli kurşunlama vakası

İstanbul'un en pahalı semti Teksas'a döndü! Bir ayda ikinci siparişli kurşunlama vakası
Yayınlanma:
Türkiye'deki çeteleşme faaliyetleri her geçen gün artmaya devam ederken, İstanbul'daki sipariş ile dükkan kurşutlama vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda bir gelinlikçi kurşunlandı. Aynı ilçede yaklaşık bir ay önce de ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan Ersan Gülmez'in işletmesi kurşunlanmıştı.

Sokaklardaki şiddet sarmalının önüne geçilemiyor. İnsanların ekonomik olarak zor durumda olmasını fırsat bilen çeteler, para karşılığı suça sürükledikleri insanları kullanmaktan çekinmiyor.

Bu da Kimsesizler Çetesi… Haraç olarak 1 milyon Euro ile 1 kilo altın istediler!Bu da Kimsesizler Çetesi… Haraç olarak 1 milyon Euro ile 1 kilo altın istediler!

Son yıllarda ise özellikle sipariş üzerine işletme kurşunlama vakaları artış göstermeye başladı. Neredeyse her gün bir yenisinin eklendiği olayların, İstanbul'un gözde ilçelerinde de görülmeye başlaması, tehlikenin boyutunun ne düzeyde olduğunu gözler önüne seriyor.

nisantasi-kursunlama.jpeg

NİŞANTAŞI'NDA 1 AYDA 2 KURŞUNLAMA OLAYI

İstanbul'un en gözde ilçelerinden olan Nişantaşı'nda, bu sabah saat 07.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla bir gelinlikçiye silahlı saldırı düzenlendi.

kursunlama-nisantasi.jpeg

Gazeteci Bahar Feyzan'ın aktardığına göre, işletmeye 8 el ateş açıldı. Saldırı sonucu işletmenin vitrin camında kurşun izleri çıktı.

bahar-feyzan.png

Aynı bölgede, yaklış bir ay önce ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan Ersan Gülmez'e ait Ersan Diamond firması da kurşunlanmıştı.

Ünlülerin mücevhercisi gözaltına alındıÜnlülerin mücevhercisi gözaltına alındı

Yakalanan şüpheli, saldırıyı internetten sipariş aldığını itiraf ederek, “İnternetten kurşunlama sipariş aldım, kimin işyerine ateş ettiğimi bilmiyorum” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Türkiye
Fiyatı 40 liradan 10 liraya düştü: Kapış kapış gidiyor
Fiyatı 40 liradan 10 liraya düştü: Kapış kapış gidiyor
MasterChef şampiyonunun mekanını kurşunladılar
MasterChef şampiyonunun mekanını kurşunladılar
Devlet hastanesinde yanlış kan verilen hasta öldü: Bakanlık tazminat ödeyecek!
Devlet hastanesinde yanlış kan verilen hasta öldü: Bakanlık tazminat ödeyecek!