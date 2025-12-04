Bu da Kimsesizler Çetesi… Haraç olarak 1 milyon Euro ile 1 kilo altın istediler!

Anılan iki ayrı olaya ilişkin yargılama iki ayrı mahkemede devam ediyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanığı 14 yaşındaki B. M. isimli bir çocuk. Esenyurt’da kuyumculuk yapan İlhan Aras (43), B. M. tarafından arandı. Aras’a, “Sana 1 kilo altın ceza kestik. Ödemezsen dükkânını mahvederiz” dedi. Aras, haraç olarak istenen altını vermeyince tehditlerin dozu arttı. B. M., bu kişiden haracı, mensubu olduğu Kimsesizler Çetesi adına istediğini ifada etti. Geçen 1 Haziran günü yaşanan olay sonrası B. M. ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması geçen hafta görüldü.

Şişli Döviz isimli iş yerini kurşunlayan iki isimden biri Mutlu Çöpoğlu.

‘SENDEN 150 BİN DOLAR ALACAĞIM VAR’

Çete eliyle haraç istenen bir diğer olayın davası ise İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde. Laleli’deki Şişli Döviz isimli iş yerinin sahibi Zeyni Ceylan, bir süre önce Ahmet Timur isimli bir kişi tarafından arandı. Kendisi daha önce döviz bürosu olan Timur, Ceylan’dan 150 bin dolar alacağı olduğunu iddia etti.

RAMAZAN BAYGARA ADINA ARADILAR

Timur bir süre sonra bu kişiyi tehdit etmeye başladı. Cep telefonları engellenen Timur, Ceylan’ın iş yerini arayarak alacak talebini yineledi. Kısa bir süre sonra da, Ceylan yurtdışı hatlardan aranmaya başlandı. Farklı numaralardan arayan kiler, Ahmet Timur adına aradıklarını belirterek, Yunanistan’da tutuklu bulunan Ramazan Baygara’nın adamları olarak kendilerini tanıttı. Arayan kişi Ceylan’a “Ramazan Baygara’nın kardeşiyim. Seni Ahmet'in yerine arıyorum. 1 milyon Euro alacaklıyız. Parayı vereceksin” dedi.

Baygaralar çetesinin lideri Ramazan Baygara Yunanistan’da tutuklu durumda.

‘YA SEN YA DA KARDEŞİN ÖLCEK’

Zeyni Ceylan arayan numaraları engellese de farklı numaralardan aranmaya devam etti. Bu kişiler, Ceylan’ın yaşadığı binayı da tarif ederek “Zeyni Efendi senin yaptığın bu terbiyesizliğin bedelini ödeyeceksin. Sen bekle. Oğlum seni s…z. O döviz büronu başına yıkacağım, senin çakkal. Sen evinden çıkabilecek misin. Sen o evden çıkamayacaksın. Ya sen ya kardeşin ikinizden biri ölecek" şeklinde bir dizi tehdit mesajı gönderdi.

ÖNCE İŞ YERİNE SONRA EVİNE KURŞUN

Bu tehditlerden sonra Ceylan’a yönelik ilk saldırı da gerçekleştirildi. 1 Aralık 2024 gecesi saat 02.47 gibi Ceylan’ın Laleli’deki iş yeri kurşunlandı. İş yerine yönelik saldırıdan sonra bu kez Ceylan’ın yaşadığı binaya yöneldi. 5 Aralık 2024 gecesi saat 02.55’te Ceylan’ın oturduğu bina kurşunlandı.

1 MİLYON EURO İSTEYENLARE DAVA AÇILDI

Olaylarına ilişkin soruşturma sürerken, olaya karışan kişilere ilişkin ayrıntılı bir ihbarda bulunuldu. Ceylan’ın Laleli’deki döviz bürosunu kurşunlayan kişilerin Ömer Sürmelioğlu ile Mutlu Çöpoğlu olduğu belirlendi. Ceylan’ın yaşadığı binaya yönelik silahlı saldırıyı ise 17 yaşındaki B. U. ile 18 yaşındaki Melih Bekinkayan olduğu belirlendi. Bekinkaya’nın boks dalında Türkiye 3’üncüsü olduğu anlaşıldı. Yürütülen soruşturma sonrası Ahmet Timur, Melih Bekinkayan, Ömer Sürmelioğlu ile Mutlu Çöpoğlu, Onur Topçu ve Murat Yoldaş ile B. U. hakkında dava açıldı. Anılan dosyada Topçu dışındaki isimler tutuklu.