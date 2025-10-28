İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, 29 Ekim “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” dolayısıyla yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, yarın tüm yurtta düzenlenecek olan etkinlikerle kutlanacak.

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Çarşamba günü “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” dolayısıyla yarın mega kennte trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

vatan-caddesi.jpg

KUTLAMALAR VATAN CADDESİ'NDE DÜZENLENCEK

Yarınki törenin saat 05:45 itibariyle Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi'nde düzenleceğini bildirildi.

Valiliğin açıklamasına göre program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

KAPATILACAK YOLLAR

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, - Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- D100 Karayolu,
- O-3 Hal Yolu

istanbul-valiligi-aciklama.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

