Bayram müjdesi açıklandı: Tüm gün ücretsiz olacak

Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle belediyeye bağlı otobüslerin ücretsiz olacağı açıklandı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü yaklaşırken Adıyaman Belediyesi, 29 Ekim'de otobüslerin ücretsiz olacağını duyurdu.

ADIYAMAN'DA ULAŞIM 1 GÜN ÜCRETSİZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünün yurt genelinde coşkuyla kutlanması beklenirken, Adıyaman Belediyesi'nden ulaşımın ücretsiz olacağı yönünde açıklama geldi.

CHP'li belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramında otobüslerimiz ücretsiz" ifadelerini yer verildi.

Öte yandan belediyeden yapılan açıklama Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 28 Ekim'de başlayacağı belirtildi.

tututu.jpg

Müjde açıklandı: Bayramda ücretsiz olduMüjde açıklandı: Bayramda ücretsiz oldu

KUTLAMALAR 28 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Belediye tarafından 28 Ekim Salı günü Aryon AVM karşısı'nda saat 19.00'da konser düzenlenecek.

Ücretsiz olacak konserde şu sanatçılar sahne alacak:

  • Mustafa Özarslan & Grup Çığ
  • Güven Taştan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

