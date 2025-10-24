Müjde açıklandı: Bayramda ücretsiz oldu

Müjde açıklandı: Bayramda ücretsiz oldu
Bu gece yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan bilgiye göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı ulaşım araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde ücretsiz olacak.

24 Ekim Cuma tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ÜCRETSİZ OLACAK

Gece yarısı yayımlanan gazetede yer alan bilgilere göre vatandaşlar Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çeşitli toplu ulaşım araçlarından 29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak faydalanabilecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İÇİN AÇIKLANDI

Resmî Gazete’de bahsi geçen bu toplu ulaşım araçları arasında Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, İzmir’de ise İZBAN bulunuyor. Yurttaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü bu ulaşım araçlarını ücret ödemeden kullanabiliyor olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

