Belediye ücretsiz vermeye başladı: 21-65 yaş aralığı yararlanacak

Bakırköy Belediyesi, sağlık hizmetlerini genişlemeye devam ediyor. Belediye, bünyesinde bulunan Tıp Merkezi’nde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde ücretsiz smear testi hizmeti vermeye başladı.

Kadın sağlığına yönelik erken teşhis ve önleyici sağlık çalışmaları kapsamında devreye sokulan bir uygulama ile rahim ağzı kanseri konusunda sağlıklı bireyler dahil toplumdaki risk gruplarına ücretsiz tarama testi uygulanıyor.

21 YAŞTAN 65 YAŞA KADAR

Tıp Merkezi’nde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, ilk Pap smear testinin 21 yaşında yapılmaya başlanarak, 65 yaşa kadar iki, üç yılda bir tekrarlanmasını; beş yılda bir ise HPV testi yapılmasını önererek bu konuda vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Merkezde gerçekleştirilen hormon, gebelik, FSH, LH, E2, Prolaktin, Beta-HCG, Smear ve HPV testleri ile kadın sağlığına yönelik tetkik, erken tanı ve koruyucu sağlık girişimleri teşvik ediliyor.

HİZMETE NASIL ULAŞILACAK?

Hafta içi her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veren Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nden smear testi randevusu almak isteyen vatandaşlar, 0212 414 97 77 numaralı çağrı merkezinden 8100’ı tuşlayarak yetkililerle iletişim kurabilecek.