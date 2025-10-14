Belediye ücretsiz vermeye başladı: 21-65 yaş aralığı yararlanacak

Belediye ücretsiz vermeye başladı: 21-65 yaş aralığı yararlanacak
Yayınlanma:
Bakırköy Belediyesi, Tıp Merkezi’nde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde ücretsiz smear testi hizmeti vermeye başladı.

Bakırköy Belediyesi, sağlık hizmetlerini genişlemeye devam ediyor. Belediye, bünyesinde bulunan Tıp Merkezi’nde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde ücretsiz smear testi hizmeti vermeye başladı.

Kadın sağlığına yönelik erken teşhis ve önleyici sağlık çalışmaları kapsamında devreye sokulan bir uygulama ile rahim ağzı kanseri konusunda sağlıklı bireyler dahil toplumdaki risk gruplarına ücretsiz tarama testi uygulanıyor.

bakirkoyl-belediyesi-ucretesiz-veremeye-basladi.jpeg

21 YAŞTAN 65 YAŞA KADAR

Tıp Merkezi’nde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, ilk Pap smear testinin 21 yaşında yapılmaya başlanarak, 65 yaşa kadar iki, üç yılda bir tekrarlanmasını; beş yılda bir ise HPV testi yapılmasını önererek bu konuda vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Belediyeden öğrencilere müjde: Ücretsiz olduBelediyeden öğrencilere müjde: Ücretsiz oldu

Belediye ücretsiz veriyor: Haftada 1 kez!Belediye ücretsiz veriyor: Haftada 1 kez!

Merkezde gerçekleştirilen hormon, gebelik, FSH, LH, E2, Prolaktin, Beta-HCG, Smear ve HPV testleri ile kadın sağlığına yönelik tetkik, erken tanı ve koruyucu sağlık girişimleri teşvik ediliyor.

bakirkoy-tip-merkezi.jpeg

HİZMETE NASIL ULAŞILACAK?

Hafta içi her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veren Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nden smear testi randevusu almak isteyen vatandaşlar, 0212 414 97 77 numaralı çağrı merkezinden 8100’ı tuşlayarak yetkililerle iletişim kurabilecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Türkiye
Kayıp olarak aranıyordu: Dere kenarında ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Dere kenarında ölü bulundu
Sosyal medyada bulduğu doktora servet ödedi: Ameliyat sonrası öldü
Sosyal medyada bulduğu doktora servet ödedi: Ameliyat sonrası öldü