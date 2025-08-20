Belediye ücretsiz veriyor: Haftada 1 kez!

Yayınlanma:
Kuşadası Belediyesi, şehir hayatının stresinden ve yoğun temposundan bunalan vatandaşlar için haftada bir gün, ücretsiz yoga dersleri veriyor.

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, ücretsiz yoga dersleri vermeye başladı. Yoga Eğitmeni Dilara Gümüş eşliğinde başlayan eğitimlerde, konsantrasyon, gevşeme, meditasyon ve nefes teknikleri uygulanıyor.

Dersler, her çarşamba günü sabah 09.00’da Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Tenis Kulübü’nde düzenleniyor. Yoga derslerine isteyen herkes katılabiliyor.

"BU TÜR BİR ETKİNLİĞE İHTİYAÇ DUYUYORDUK"

Ücretsiz yoga dersine katılan Kuşadalılar şunları dedi:

Beste Demirellim: Uzun zamandır bu tür bir etkinliğe ihtiyaç duyuyorduk. Tenis Kulübü’nün manzarası ve temiz havası eşliğinde yoga yapmak bize hem bedenen hem ruhen iyi geliyor.

Abdurrahman Babacan: Hayatın yoğun temposu içinde kendimize zaman ayıramıyoruz. Kuşadası Belediyesi’nin bu imkânı bizlere sunması çok kıymetli. Yoga dersleri sayesinde hem stresimizi atıyoruz hem de güne daha enerjik başlıyoruz.

Kaynak:ANKA

