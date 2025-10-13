Milli maç öncesi ücretsiz oldu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu, 4. hafta maçında milli takımız sahasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.45’te başlayacak. 10 binlerce taraftarın akın edeceği milli maç öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden güzel bir karar geldi.

TRAMVAY ÜCRETSİZ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı açıklama ile Alikahya – Stadyum tramvay hattının ücretsiz olacağını duyurdu.

Tahir Büyükakın açıklamasında “Sevgili hemşehrilerim, Söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattımız, maç günü saat 17.00’den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte; milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay-yıldızlı formamız için tek yürek olalım” ifadelerini kullandı.