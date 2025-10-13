Milli maç öncesi ücretsiz oldu

Milli maç öncesi ücretsiz oldu
Yayınlanma:
Türkiye - Bulgaristan maçı öncesi Kocaeli Stadyumu'na giden tramvay hattının ücretsiz olduğu duyuruldu.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu, 4. hafta maçında milli takımız sahasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.45’te başlayacak. 10 binlerce taraftarın akın edeceği milli maç öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden güzel bir karar geldi.

Berke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmiştiBerke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmişti

TRAMVAY ÜCRETSİZ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı açıklama ile Alikahya – Stadyum tramvay hattının ücretsiz olacağını duyurdu.

g3i2brxw4aaxk0d.jpg

Tahir Büyükakın açıklamasında “Sevgili hemşehrilerim, Söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattımız, maç günü saat 17.00’den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte; milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay-yıldızlı formamız için tek yürek olalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Spor
Ergin Ataman: Bu bir şaka değil
Ergin Ataman: Bu bir şaka değil
Fenerbahçeli futbolcudan sürpriz imza
Fenerbahçeli futbolcudan sürpriz imza