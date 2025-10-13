Berke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmişti

2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Alınan tarihi galibiyet büyük bir sevinç yaratırken 24 saat geçmeden ortalık karıştı. Milli takımın genç kalecisi Berke Özer, İstanbul’a dönmelerinin ardından kampı terk etti.

Oyuncunun ayrılışının ardından bir açıklama yapan TFF, teknik ekibin haberi olmadan gittiğini belirtirken milli kaleciden yalanlama geldi.

Kadro tercihlerinde torpil olduğunu söyleyen Berke Özer, ayrılışından teknik ekibin bilgisi olduğunu dile getirdi.

Milli takımda skandal: Montella kararı belli oldu

Taraflar arasında ipler gerilirken TFF’nin Berke Özer’e ne ceza vereceği de merak konusu oldu. Oyuncunun "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden sevk edilmesi bekleniyor.

Söz konusu maddede cezaya dair ise şu ifadelere yer veriliyor:

"Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır"