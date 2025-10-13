Berke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmişti

Berke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmişti
Yayınlanma:
Bulgaristan maçının ardından milli takım kampını terk eden Berke Özer, PFDK'ye sevk edilecek. Oyuncunun suçu bulunması halinde alacağı ceza ortaya çıktı.

2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı.

BERKE ÖZER KAMPI TERK ETTİ

Alınan tarihi galibiyet büyük bir sevinç yaratırken 24 saat geçmeden ortalık karıştı. Milli takımın genç kalecisi Berke Özer, İstanbul’a dönmelerinin ardından kampı terk etti.

Oyuncunun ayrılışının ardından bir açıklama yapan TFF, teknik ekibin haberi olmadan gittiğini belirtirken milli kaleciden yalanlama geldi.

fghlgo.jpg

TORPİL İDDASI

Kadro tercihlerinde torpil olduğunu söyleyen Berke Özer, ayrılışından teknik ekibin bilgisi olduğunu dile getirdi.

Milli takımda skandal: Montella kararı belli olduMilli takımda skandal: Montella kararı belli oldu

PFDK’YE SEVK EDİLECEK

Taraflar arasında ipler gerilirken TFF’nin Berke Özer’e ne ceza vereceği de merak konusu oldu. Oyuncunun "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden sevk edilmesi bekleniyor.

Söz konusu maddede cezaya dair ise şu ifadelere yer veriliyor:

"Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Spor
2026 Dünya Kupası'nı 21 takım garantiledi
2026 Dünya Kupası'nı 21 takım garantiledi
Milli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemiş
Milli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemiş