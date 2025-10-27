Özgür Özel ÇYDD'nin maratonunda koşacak

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin düzenleyeceği 47. İstanbul Maratonu'nda koşacağını açıkladı. Özel, "Siyasi davalarla, suçsuz yere hapiste yatan ve büyük bir kötülüğe maruz kalan yol arkadaşlarımız adına da “iyilik” için koşacağım" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, üyesi ve gönüllüsü olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin düzenleyeceği 47. İstanbul Maratonu'nda koşacağını açıkladı.

"KÖTÜLÜĞE MARUZ KALAN YOL ARKADAŞLARIMIZ ADINA"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derneğin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın mirasına sahip çıkmak adına koşuda yer alacağını belirten Özel, şunlara yer verdi:

  • "Bu yıl 47. İstanbul Maratonu’nda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için 5. kez koşuyorum. Üyesi ve gönüllüsü olduğum Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, binlerce öğrencinin hayatına dokunuyor. Bu yolun ışığını yakan Prof. Dr. Türkan Saylan’ın bıraktığı miras, bugün hala binlerce gençlerin kalbinde yaşıyor. Ben de bu yıl 2 Kasım’da o mirasa sahip çıkarak, her çocuğun eğitimde fırsat eşitliğine sahip olabilmesi için koşacağım."

"DAHA ÇOK GENCİN HAYATINA DOKUNALIM"

Daha önce 4 kez ÇYDD'nin İstanbul Maratonu'nda koştuğunu ifade eden Özel, bu defa siyasi tutuklular için de koşacağını vurguladı ve yurttaşları koşuya destek vermesi yönünde çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı "Siyasi davalarla, suçsuz yere hapiste yatan ve büyük bir kötülüğe maruz kalan yol arkadaşlarımız adına da “iyilik” için koşacağım. Her bağış, bir öğrencinin yolunu aydınlatacak. Her destek, Cumhuriyet’in çağdaş değerlerini güçlendirecek. Siz de kampanyaya destek olun. Birlikte, daha çok gencin hayatına dokunalım" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

