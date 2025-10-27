CHP'nin İstanbul'da yeni miting adresi belli oldu

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan Millet İradesi'ne sahip çıkıyor mitinginin İstanbul'daki bu haftaki adresi belli oldu.

CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Millet İradesi'ne sahip çıkıyor mitinglerinin 64'üncüsünü İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirecek.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye talebiEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye talebi

CHP'NİN YENİ MİTİNG ADRESİ ESENYURT

Saat 19.30'da başlayacak miting 30 Ekim Perşembe günü Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun 1'inci yılında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı davet paylaşımında şunlara yer verdi:

  • "Demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkıyoruz! Halkımızın iradesinin gaspının 1. yılında, Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

