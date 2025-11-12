İstanbul'da yarım tondan fazla uyuşturucu yakalandı!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu 26-30 Ekim tarihleri arasında Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Operasyonda 130 kilogram eroin, 274 kilogram metamfetamin ile 90 kilogram kokain ele geçirildi. Toplamda 500 kilogramı aşan uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi hakkında karar verildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin tamamı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.