Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi hakkında karar verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

BODRUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında ilçedeki bir otelin odasında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 lira ele geçirildi.

2 KİŞİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.