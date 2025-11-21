İstanbul'da "Taşlar" çetesi soruşturması: 33 kişiye kamu davası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Esenler başta olmak üzere birçok ilçede silahlı çatışma olaylarına karıştığı belirlenen ve kamuoyunda "Taşlar" ismiyle anılan organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma, örgüt liderliğini Ümit lakabıyla bilinen tutuklu Ramazan TAŞ’ın yaptığı suç şebekesini hedef alıyordu.

33 ŞÜPHELİYE DAVA!

Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, örgüt tarafından gerçekleştirilen 24 ayrı eylemle ilgili olarak 25'i tutuklu toplam 33 şüpheli hakkında dava açıldığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre şüpheliler hakkında, "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, 6136 sayılı Yasaya Muhalefet Etme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Silahla Kasten Nitelikli Yaralama, Mala Zarar Verme, İşyerini Dokunulmazlığını İhlal Etme, Birden Fazla Kişi ile Birlikte Örgütün Korkutucu Gücünden Yararlanarak Silahla Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Nitelikli Yağma" suçlarından Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır" ifadeleri yer aldı.