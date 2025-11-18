İstanbul'da şap karantinası! 21 mahalleye giriş çıkış yasaklandı

Yayınlanma:
İstanbul'un Şile ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 21 mahallenin koruma ve gözetim altına alınarak karantinaya alındığı duyuruldu. Karar, Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kamuoyuna açıklandı.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçe genelinde gerçekleştirilen kontroller sonucunda şap hastalığı vakalarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, hastalığın kontrol altına alınması ve yayılımının engellenmesi amacıyla 21 mahallede karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

istanbul-silede-21-mahalle-karantinay-1021128-302999.jpg

Bolu’da şap krizi! 22 bölge karantinaya alındıBolu’da şap krizi! 22 bölge karantinaya alındı

KARANTİNA ALTINA ALINAN MAHALLELER BELİRLENDİ

Müdürlük, karantina uygulamasının "koruma bölgesi" ve "gözetim bölgesi" olmak üzere iki farklı statüde yürütüleceğini bildirdi. Karantina altına alınan 21 mahallenin listesi şu şekilde paylaşıldı:

  • Koruma Bölgesi Olarak Belirlenen Mahalleler: Tekke, Yazımanayır, Yaylalı.
  • Gözetim Bölgesi Olarak Belirlenen Mahalleler: Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

