İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!

Yayınlanma:
Ataşehir'de motosikletli iki şüpheli iş yerinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Ataşehir'de motosikletli şüphelilerce bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerinin önüne motosikletle gelen iki şüpheliden biri, içeriye girip rastgele ateş açmaya başladı.

oto-galeri-silahli-saldiri-atasehir.png

KENDİSİNİ BEKLEYEN MOTOSİKLETE BİNİP KAÇTI

Saldırının ardından şüpheli, daha sonra dışarıda kendisini bekleyen motosiklete binip uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda kolundan ve bacağından yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

oto-galeri-silahli-saldiri.png

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin "nitelikli yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

