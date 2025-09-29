Adana'da iş yerine silahlı saldırı: O anlar böyle görüntülendi!

Yayınlanma:
Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açıp kaçan 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

Develi Bulvarı’nda dün gece motosikletli 2 zanlı, R.G.’ye ait oto galeriye otomatik silahla ateş açtı. Saldırıda iş yeri ve önündeki bazı araçlar zarar gördü. Kurşunların isabet ettiği bir otomobil ise kendiliğinden hareket ederek refüje çarptı.

adana-1.jpg

Bursa’da korku dolu anlar: Kafeye ateş açıldıBursa’da korku dolu anlar: Kafeye ateş açıldı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla saldırganların M.A.K. ve C.C. olduğu tespit edildi. Horzum Yaylası’ndaki bir eve düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı, saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi.

adana.jpg

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iş yerindeki 4 kişinin yere yattığı ve saldırganların motosikletle kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Türkiye
Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak geliyor
Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak geliyor
Son dokuz ayda dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Son dokuz ayda dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Siyasetin rotasında turnusol günü: 1 Ekim'de Erdoğan meclise girince kimler ayağa kalkacak?
Siyasetin rotasında turnusol günü: 1 Ekim'de Erdoğan meclise girince kimler ayağa kalkacak?