Adana'da iş yerine silahlı saldırı: O anlar böyle görüntülendi!

Adana’nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

Develi Bulvarı’nda dün gece motosikletli 2 zanlı, R.G.’ye ait oto galeriye otomatik silahla ateş açtı. Saldırıda iş yeri ve önündeki bazı araçlar zarar gördü. Kurşunların isabet ettiği bir otomobil ise kendiliğinden hareket ederek refüje çarptı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla saldırganların M.A.K. ve C.C. olduğu tespit edildi. Horzum Yaylası’ndaki bir eve düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı, saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iş yerindeki 4 kişinin yere yattığı ve saldırganların motosikletle kaçtığı anlar yer aldı.

