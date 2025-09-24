Bursa’da korku dolu anlar: Kafeye ateş açıldı

Bursa’da korku dolu anlar: Kafeye ateş açıldı
Yayınlanma:
Bursa'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü sahil şeridinde bulunan bir kafede meydana geldi.

iznikte-kafeye-silahli-saldiri-1-yaral-928960-275916-001.jpg

OTOMOBİLLE YANAŞIP ATEŞ AÇTILAR

Kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliler otomobille kafe önüne yaklaşıp tabancalarla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı saldırıda kurşunlardan biri 50 yaşındaki S.Ç.'ye isabet etti.

Sarıyer'de kasap dükkanına 'haraç' saldırısı: 14 yaşındaki tetikçi yakalandıSarıyer'de kasap dükkanına 'haraç' saldırısı: 14 yaşındaki tetikçi yakalandı

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

iznikte-kafeye-silahli-saldiri-1-yaral-928961-275916-001.jpg

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

iznikte-kafeye-silahli-saldiri-1-yaral-928959-275916-001.jpg

Otomobilin geliş anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Türkiye
Rubio'nun Erdoğan'a verdiği yanıta CHP'den tepki: Bu milletin onuru satılık değildir!
Rubio'nun Erdoğan'a verdiği yanıta CHP'den tepki: Bu milletin onuru satılık değildir!
Kooperatif davasında 5 tahliye: Tunç Soyer'in tutukluluğuna devam kararı!
Kooperatif davasında 5 tahliye: Tunç Soyer'in tutukluluğuna devam kararı!
Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu