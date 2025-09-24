Bursa’da korku dolu anlar: Kafeye ateş açıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü sahil şeridinde bulunan bir kafede meydana geldi.

OTOMOBİLLE YANAŞIP ATEŞ AÇTILAR

Kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliler otomobille kafe önüne yaklaşıp tabancalarla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı saldırıda kurşunlardan biri 50 yaşındaki S.Ç.'ye isabet etti.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin geliş anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.