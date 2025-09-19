Sarıyer'de kasap dükkanına 'haraç' saldırısı: 14 yaşındaki tetikçi yakalandı

Yayınlanma:
Sarıyer’de bir kasap dükkanına 7 ay arayla düzenlenen silahlı saldırının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Saldırının haraç nedeniyle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki T.T., motosikleti kullanan 15 yaşındaki E.Ö. ve azmettirici O.Ş. (22) gözaltına alındı.

Sarıyer’de bir kasap dükkanına 7 ay arayla iki silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ikinci saldırıda dükkan sahibi yaralandı. Jandarma ekipleri, 70 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek şüphelilerin izini sürdü ve operasyonlarla 3 kişiyi yakaladı. Saldırının, iş yeri sahibinden haraç almak amacıyla yapıldığı belirlendi.

Olay, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kilyos Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle kasap dükkanının önüne gelen iki kişiden biri, iş yerine tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kasap yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı kasap, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

sariyer.jpg

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. 3 gün boyunca 68 farklı güvenlik kamerası incelendi, toplamda 70 saatlik görüntü izlendi. Ekipler, saldırganların Kuzey Marmara Otoyolu’ndan kaçak geçtiğini ve Güngören ile Bağcılar’daki adreslere yöneldiklerini tespit etti. Ardından düzenlenen operasyonlarla saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki T.T., motosikleti kullanan 15 yaşındaki E.Ö. ve azmettirici O.Ş. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.T. çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler E.Ö. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

sariyer-1.jpg

Öte yandan aynı kasap dükkanının geçen Şubat ayında da saldırıya uğradığı, o saldırının da azmettiricisinin O.Ş. olduğu öğrenildi. Jandarma, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

