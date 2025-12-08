İstanbul trafiğine sağanak ve hafta başı darbesi! Yüzde 90 görüldü

Resmi rakamlara göre 16 milyon civarlarında olan ancak tahmini 20 milyona yakın nüfusun yaşamını sürdürmeye çalıştığı İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi de trafik çilesi. Sağanak yağışın devam etmesinin yanında bir de haftanın ilk iş günü olması nedeni ile sabah saatlerinde trafik yine kilitlendi.

YÜZDE 90 SEVİYESİ BİLE GÖRÜLDÜ

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla İstanbul genelinde yüzde 74, Anadolu yakasında ise yüzde 90’a ulaştı.

Zorunlu trafik sigortasına büyük zam: Primler 290 bin TL'ye dayandı!

Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 90, İstanbul genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 74 Anadolu yakasında ise yüzde 90 olarak kayıtlara geçti. Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.