İstanbul trafiğine sağanak ve hafta başı darbesi! Yüzde 90 görüldü
Resmi rakamlara göre 16 milyon civarlarında olan ancak tahmini 20 milyona yakın nüfusun yaşamını sürdürmeye çalıştığı İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi de trafik çilesi. Sağanak yağışın devam etmesinin yanında bir de haftanın ilk iş günü olması nedeni ile sabah saatlerinde trafik yine kilitlendi.
YÜZDE 90 SEVİYESİ BİLE GÖRÜLDÜ
İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla İstanbul genelinde yüzde 74, Anadolu yakasında ise yüzde 90’a ulaştı.
Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 90, İstanbul genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.
ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 74 Anadolu yakasında ise yüzde 90 olarak kayıtlara geçti. Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
- Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu etkili oluyor.
- Sürücüler, Cevizlibağ, Bahçelievler ile Bakırköy'de, zaman zaman durma noktasına gelen trafikte araçlarıyla ilerlemeye çalışıyor.
- D-100 kara yolunda, Avcılar ile Küçükçekmece arasında Ankara istikametinde, Beylikdüzü'nde Edirne istikametinde, TEM Otoyolu'nun Avcılar mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mecidiyeköy'de ise her iki yönde sürücüler araçlarıyla güçlükle seyrediyor.
- Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolunda Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli'nin girişine kadar sürüyor.
- TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'de başlayıp köprü girişlerine kadar uzanırken Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.
- Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.
- Altunizade, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Cevizlibağ'daki toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
- Vatandaşlar, tramvay, metro, otobüs ve metrobüsleri kullanmak için zaman zaman sıra bekliyor.
- İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar yükseldi.
- Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 63'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.
Kaynak:DHA / AA