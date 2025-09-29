İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!

İstanbul’da bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ, 30 Eylül 2025 Salı günü bakım çalışmaları nedeniyle 23 ilçede elektriklerin kesileceğini duyurdu.

2 SAATTEN 10 SAATE KADAR SÜRECEK!

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Yapılacak çalışmalar kapsamında birçok ilçede ve mahallede 2 saatten 10 saate kadar sürebilecek kesintiler yaşanacak.

Kadıköy'de 8 saat su kesintisi yapılacak

ANİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Ani elektrik kesintileri hem ev hem de işyerlerinde yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumlarda doğru adımları bilmek, hem güvenliğinizi sağlamak hem de olası zararları önlemek açısından önemlidir.

İşte yapılması gerekenler:

* Panik yapmayın ve güvenliği sağlayın

Elektrik kesildiğinde öncelikle sakin olun.

Özellikle mutfak ve çalışma alanlarında kullandığınız cihazların fişlerini çekin.

Ani elektrik gelmesi durumunda cihazların zarar görmesini önlemiş olursunuz.

* El feneri ve bataryaları hazır bulundurun

Kesintiler sırasında karanlık bir ortam oluşabilir.

El feneri, pilli lambalar veya telefonunuzun ışığını kullanarak ortamı aydınlatın.

Özellikle gece saatlerinde bu, düşme ve yaralanma riskini azaltır.

İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Arnavutköy,

Avcılar,

Bağcılar,

Bakırköy,

Başakşehir,

Bayrampaşa,

Beşiktaş,

Beylikdüzü,

Beyoğlu,

Büyükçekmece,

Çatalca,

Esenyurt,

Eyüpsultan,

Fatih,

Gaziosmanpaşa,

Güngören,

Kağıthane,

Küçükçekmece,

Sarıyer,

Silivri,

Sultangazi,

Şişli,

Zeytinburnu.