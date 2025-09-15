Kadıköy'de 8 saat su kesintisi yapılacak
Yayınlanma:
Kadıköy’de yarın gerçekleştirilecek altyapı hattı çalışmaları nedeniyle 6 mahallede 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
İstanbul Kadıköy’de altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahallede su kesintisi uygulanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)