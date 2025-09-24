İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre İstanbul'un Avrupa yakasındaki 20 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığını bildiren BEDAŞ, başlangıç ve bitiş saatlerini açıkladı. İşte ilçe ilçe 25 Eylül Perşembe günkü kesintilere ilişkin tüm detaylar...

İstanbul'da, resmi ve dini bayramlar dışında neredeyse her gün elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ), çoğunluğu bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan kesintileri, her gün sosyal medya hesabından duyuruyor.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİLER YAŞANACAK?

Bu kapsamda 25 Eylül Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte İstanbul'un Avrupa yakasında kesintilerin yaşanacağı ilçelere ilişkin tüm detaylar...

Arnavutköy:

arnavutkoy.jpg

arnavutkoy-2.jpg

Avcılar:

avcilar.jpg

Bahçelievler:

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bahcelievler-3.jpg

bahcelievler-4.jpg

bahcelievler-5.jpg

Başakşehir:

basaksehir.jpg

basaksehir-2.jpg

basaksehir-3.jpg

Bayrampaşa:

bayrampasa.jpg

bayrampasa-2.jpg

Beşiktaş:

besiktas.jpg

besiktas-2.jpg

besiktas-3.jpg

Beylikdüzü:

beylikduzu.jpg

beylikduzu-2.jpg

beylikduzu-3.jpg

beylikduzu-4.jpg

Beyoğlu:

beyoglu.jpg

beyoglu-2.jpg

beyoglu-3.jpg

beyoglu-4.jpg

Büyükçekmece:

buyukcekmece.jpg

Esenyurt:

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt-3.jpg

Eyüpsultan:

eyupsultan.jpg

eyupsultan-2.jpg

eyupsultan-3.jpg

Fatih:

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

fatih-4.jpg

fatih-5.jpg

fatih-6.jpg

fatih-7.jpg

fatih-8.jpg

fatih-9.jpg

Gaziosmanpaşa:

gaziosmanpasa.jpg

Güngören:

gungoren.jpg

Kağıthane:

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

Küçükçekmece:

kucukcekmece.jpg

kucukcekmece-2.jpg

Sarıyer:

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-4.jpg

sariyer-5.jpg

sariyer-6.jpg

sariyer-7.jpg

sariyer-8.jpg

sariyer-9.jpg

sariyer-10.jpg

sariyer-11.jpg

sariyer-12.jpg

sariyer-13.jpg

Silivri:

silivri.jpg

silivri-2.jpg

silivri-3.jpg

silivri-4.jpg

silivri-5.jpg

silivri-6.jpg

silivri-7.jpg

Sultangazi:

sultangazi.jpg

sultangazi-2.jpg

Şişli:

isli.jpg

isli-2.jpg

Zeytinburnu:

zeytinburnu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

