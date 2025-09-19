Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor

Bankalardan ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartı alan vatandaşların en çok aldığı şikayetlerin başında, bankanın habersiz şekilde vatandaşlardan kredi kartı aidatı ve sigorta ücretleri adı altında ücret alması oluyor.

Tüketici Hakem Heyetleri ve Yargıtay'ın kararlarına rağmen tartışmalar sürerken, son olarak bir vatandaşın yaşadığı olay, bankaların tüketicileri bilgilendirmeden tahsil ettiği ücretlerin nasıl geri alınabileceğini ortaya çıkardı.

30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu

BANKANIN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ, ÜCRET GERİ ALINDI

Bigpara'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, yaklaşık 9 yıldır çalıştığı bankasının, kendisinden habersiz şekilde daha önce kullandığı iki ihtiyaç kredisinden "Kredi Sağlık Sigortası" ücretlerinin kesildiğini fark etti.

Kesintiye itiraz eden vatandaş, iade için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem heyeti, tüketiciyi haklı bularak ücretin iadesine karar verdi.

Öte yandan banka ise vatandaşın ücret iadesine itiraz ederek konuyu Yargıtay'a taşıdı ancak Yargıtay, bankanın itirazını reddederek tüketici lehine karar verdi ve kesilen ücretin iadesi gerçekleşti.

Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar