İstanbul için felaket yaklaşıyor

İstanbul için felaket yaklaşıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, İSKİ verilerine göre yüzde 21,87’ye geriledi. Kentte en yüksek doluluk yüzde 51,46 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük oran yüzde 2,61 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

baraj.jpg

İstanbul barajlarında tehlike çanlarıİstanbul barajlarında tehlike çanları

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 21.87 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 51.46 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.61 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

• Alibey Barajı yüzde 11.92

• Büyükçekmece Barajı yüzde 24.73

• Darlık Barajı yüzde 32.13

• Elmalı Barajı yüzde 51.46

• Istrancalar Barajı yüzde 35.19

• Kazandere Barajı yüzde 2.61

• Pabuçdere Barajı yüzde 4.67

• Sazlıdere Barajı yüzde 22.33

• Terkos Barajı yüzde 24.79

• Ömerli Barajı yüzde 17.58

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Türkiye
Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü
Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü
Kocaeli'deki yangında ölenlere yönelik skandal paylaşımlar pes dedirtti: Hakaret ve küfür ettiler
Kocaeli'deki yangında ölenlere yönelik skandal paylaşımlar pes dedirtti: Hakaret ve küfür ettiler
Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı
Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı