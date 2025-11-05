İstanbul barajlarında tehlike çanları

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 22.24 oldu.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52.34 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.9 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 5 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: