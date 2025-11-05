İstanbul barajlarında tehlike çanları

İstanbul barajlarında tehlike çanları
Yayınlanma:
İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı son aylarda hızla geriledi. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı 5 Kasım itibarıyla yüzde 22.24'e düştü. İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları farklılık gösterirken, en yüksek doluluk yüzde 52,34 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 1,9 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 22.24 oldu.

baraaj.jpg

BARAJLAR ALARM VERİYOR

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52.34 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.9 ile Kazandere Barajı oldu.

iskii.jpg

İSKİ'nin verilerine göre 5 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 11.12

• Büyükçekmece Barajı yüzde 25.72

• Darlık Barajı yüzde 33.37

• Elmalı Barajı yüzde 52.34

• Istrancalar Barajı yüzde 19.34

• Kazandere Barajı yüzde 1.9

• Pabuçdere Barajı yüzde 4.86

• Sazlıdere Barajı yüzde 22.91

• Terkos Barajı yüzde 24.79

• Ömerli Barajı yüzde 18.13

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Türkiye'nin aldığı Eurofighter'lara Yunanistan engeli iddiası! MSB'den açıklama geldi
Türkiye'nin aldığı Eurofighter'lara Yunanistan engeli iddiası! MSB'den açıklama geldi
Müsavat Dervişoğlu’ndan flaş Demirtaş açıklaması!
Müsavat Dervişoğlu’ndan flaş Demirtaş açıklaması!