İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı’nın Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu Sahili’nde balık tutan vatandaşlar, suda erkek cesedi fark etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İstanbul Boğazı’nın Beykoz ilçesindeki Çubuklu Sahili’nde balık tutan vatandaşlar, denizde bir erkek cesedi görmeleri üzerine yetkililere haber verdi.

Olay, öğle saatlerinde Çubuklu Sahili’nde meydana geldi. Cesedi fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, suda bulunan cesedi denizden çıkardı. Cansız beden, yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ve Sahil Güvenlik, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

