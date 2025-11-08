CHP'li belediyelere operasyon: Bursa'da 3 kişi daha gözaltına alındı

Yayınlanma:
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı soruşturmasında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Bursa merkezli 3 ilde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 22'si yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün söz konusu soruşturma ile ilgili bir açıklama yaptı. Başsavcılık, devam eden soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin; eski CHP ilçe yönetiminde ve belediye Meclisinde görev yapan F.Y., A.Ç. ve Ş.O. olduğu öne sürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

