Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 14 kişi tutuklandı!

CHP'li belediyelere ve belediye başkanlarına yönelik son yerel seçimlerin ardından operasyonlar sürüyor. Operasyonların son adresi Bursa olmuştu.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 21 kişi belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

TURGAY ERDEM DAHİL 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Erdem'in eşi Zeynep Erdem ve 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.