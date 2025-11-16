İstanbul Boğazı’nda denize düşen adamı balıkçılar kurtardı!

İstanbul Boğazı’nda denize düşen adamı balıkçılar kurtardı!
Yayınlanma:
İstanbul Boğazı’nda, Üsküdar Kuleli açıklarında bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Balıkçılar tarafından kurtarılan vatandaş, kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı öğrenilen adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Boğazı’nda Üsküdar Kuleli açıklarında, 14 Kasım cuma günü saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre balıkçılar 1 kişinin denizde olduğunu fark etti. Denize nasıl düştüğü belirlenemeyen adamı balıkçılar tekneye aldı ve daha sonra da kıyıya götürdü.

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI!

Kıyıda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da feribottan denize kadın düştüÜsküdar'da feribottan denize kadın düştü

Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşa, 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı ifade edildi.

istanbul-istanbul-bogazinda-denize-du-1017800-301939.jpg

HASTANEYE KALDIRILDI!

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Deprem davalarında bir ilk: AFAD, kamu kurumları ve yerel yönetimler de sorumlu
Deprem davalarında bir ilk: AFAD, kamu kurumları ve yerel yönetimler de sorumlu
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında yeni gelişme! İl Sağlık Müdürü turistlerin durumunu açıkladı
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında yeni gelişme! İl Sağlık Müdürü turistlerin durumunu açıkladı
Zehirlenme faciasında gözaltı sayısı yükseldi: Otel mühürlendi
Zehirlenme faciasında gözaltı sayısı yükseldi