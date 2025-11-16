İstanbul Boğazı’nda denize düşen adamı balıkçılar kurtardı!
İstanbul Boğazı’nda, Üsküdar Kuleli açıklarında bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Balıkçılar tarafından kurtarılan vatandaş, kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı öğrenilen adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Boğazı’nda Üsküdar Kuleli açıklarında, 14 Kasım cuma günü saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre balıkçılar 1 kişinin denizde olduğunu fark etti. Denize nasıl düştüğü belirlenemeyen adamı balıkçılar tekneye aldı ve daha sonra da kıyıya götürdü.
10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI!
Kıyıda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşa, 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı ifade edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI!
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
